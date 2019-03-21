عودة الإثارة إلى كأس البولو في غنتوت

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تستأنف اليوم بملاعب نادي غنتوت، مباريات بطولة «كأس رئيس الدولة» للبولو، في نسختها التاسعة عشر، والتي ينظمها نادي غنتوت، وتحمل شعار «عام التسامح»، وتختتم يوم 29 من الشهر الجاري.

ويأتي ختام الجولة الثانية من مباريات البطولة اليوم، من خلال مواجهات ساخنة، تبدأ بلقاء زيدان السعودي بقيادة الأمير سلطان الفيصل، وفريق غنتوت الذي يقوده الدولي يوسف بن دسمال، وفي الرابعة عصراً، ستكون المواجهة الساخنة بين ديزرت بالم، والحبتور، بعد أن حققا الفوز في الجولة الأولى. وكان افتتاح الجولة الثانية أول من أمس، قد شهد فوز فريق الإمارات، على فريق أبوظبي (حامل اللقب) بنتيجة 12/‏‏11.