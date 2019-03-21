عقوبة مع إيقاف التنفيذ على إنتر

المصدر: ميلانو - أ ف ب

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أول من أمس، أنها أصدرت قراراً مع وقف التنفيذ بإغلاق جزئي لمدرجات ملعب نادي إنتر ميلان على خلفية الهتافات العنصرية التي وجهها مشجعوه إلى لاعب ميلان العاجي فرانك كيسي خلال «دربي» الفريقين ضمن إطار المرحلة الثامنة والعشرين الأحد الماضي.

وفي المباراة التي فاز بها إنتر على جاره ميلان 3-2، أكد الاتحاد الإيطالي أن مراقبين في مواقع مختلفة في الملعب سمعوا مرتين «هتافات عنصرية» بحق كيسي من جماهير مدرجات الـ «كورفا نور» في سان سيرو في الدقيقتين السابعة و39 من عمر اللقاء.

وأكدت الرابطة، أن العقوبة ستدخل حيز التنفيذ في حال تكرار المخالفة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.