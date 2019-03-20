ما ثمن علكة السير أليكس فيرغسون الأخيرة؟

قرر أحد مشجعي نادي مانشستر يونايتد بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم وضع آخر "علكة" مضغها السير اليكس فيرغسون، المدير الفني الذي حكم الشياطين الحمر 27 عاما في "مطبقية" تذكارية.

وعلى مر الزمن، ستبقى مسيرة فيرغسون واحدة من أعظم الذكريات التي سيحتفظ بها جماهير كرة القدم العالمية جيلا بعد جيل، كما أن نجاحاته ستبقى خالدة في كتاب النادي وملعبه العريق اولد ترافورد.

وستبقى مقاعد البدلاء وغرف المؤتمرات الصحافية تتذكر جملة من مآثر المدرب العجوز، غير إن هناك واحدة من صفاته لن تغيب عن بال عشاقه، وهي طريقته في مضغ "العلكة"، في أوقات الفرح أو الانكسار.

ومما يثير الدهشة بما ليس فيه الكفاية، الخبر الذي نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من قيام مؤسسة بشراء "علكة" السير الأخيرة، التي ألقاها بعد مباراته الأخيرة على الجهاز الفني للشياطين الحمر أمام وست بروميتش ألبيون.

هذه العلكة الصغيرة تم إيداعها في صندوق زجاجي مع قاعدة خشبية، وسيتم عرضها في مزاد علني يبدأ بـ 150 ألف جنيه إسترليني، حيث يتوقع مراقبون أن تباع في نهاية المطاف بمبلغ نصف مليون يورو، وفق "يوروسبورت".

وقال منظمون لهذا الحدث أنه ومنعا للشك بوجود عملية إحتيال، فإن ريع هذا المزاد سيذهب بالكامل لمؤسسة خيرية من مؤسسات نادي مانشستر يونايتد.