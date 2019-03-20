بطولة فزاع للرماية المفتوحة بالبندقية «السكتون» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم بطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين، في ميدان رماية، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الروية بدبي، وذلك بمشاركة أمهر الرماة الذين توافدوا من كافة إمارات الدولة ودول المنطقة للتدريب على الرماية بالبندقية السكتون تحضيراً لانطلاق المنافسات التي تستمر لمدة 4 أيام، وتليها بطولة السكتون للمواطنين وتبدأ يوم 28 مارس الجاري، ومن المتوقع أن تشهد البطولتان مشاركة واسعة هذا الموسم، بعد فتح باب التدريبات لمدة 3 أيام قبل انطلاق المنافسات، وحضر المشاركون إلى موقع البطولة لخوض التدريبات التي أطلقتها اللجنة المنظمة لمدة 3 أيام، بهدف إتاحة المجال أمامهم وإعدادهم لمضمار المنافسة، وتشجيع الرماة وحثهم على استعادة الثقة بالنفس والتزوّد بالطاقة الإيجابية قبل بدء البطولة الرئيسية، واعتمدت اللجنة المنظمة برنامج البطولة الذي يشمل 6 فئات.