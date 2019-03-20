ميجليوزي يتقدم في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم الإيطالي جويدو ميجليوزي إلى المركز 28 في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد تتويجه الأول في الجولة الأوروبية، بلقب بطولة كينيا المفتوحة، ويصبح قريباً من حجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي يشارك فيها حصرياً أفضل 50 لاعباً على مدار الموسم، وتقام في عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وكسب ميجليوزي 351 نقطة، ليتقدم 190 مركزاً دفعة واحدة، حيث انتقل إلى المركز 28 على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» .