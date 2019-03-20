«الإمارات» يكسب «إيه إم» بتحدي دبي للبولو

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

نجح فريق الإمارات في تحقيق الفوز على فريق «إيه إم»، وبنتيجة 7 - 5 في بداية مشوار الفريقين في بطولة كأس دبي للتحدي للبولو 2019، التي تحتضنها ملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو حتى السبت المقبل، وتشهد البطولة مشاركة 4 فرق وهي الإمارات و«إيه إم» والذئاب وشانسيل، ويصل تصنيف الفرق المشاركة إلى 12 هانديكاب، ويقودها عدد من لاعبي البولو معظمهم من العناصر الشابة، إلى جانب بعض المحترفين من الدول الأجنبية. وتتواصل منافسات البطولة اليوم بمباراتين تحددان طرفي النهائي ، يلتقي في الأولى فريقا شانسيل مع «إيه إم»، وتعقبها في الرابعة مباراة الإمارات مع الذئاب.