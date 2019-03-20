أكاديمية «أم الإمارات» تطلق بطولة الطاولة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن إطلاق النسخة الأولى من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطاولة للسيدات، يوم 5 أبريل المقبل، وتستمر منافساتها لمدة يومين، وبالتنسيق والتعاون مع اتحاد كرة الطاولة ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للسيدات، تم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأكاديمية أمس، في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، وتهدف الفعالية الرياضية الجديدة، إلى تشجيع السيدات من جميع الجنسيات، بالمجتمع المحلي، على المشاركة في هذا الحدث المتميز الذي يستضيفه نادي أبوظبي للسيدات.