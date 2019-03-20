«طيران الإمارات» تحتفي بـ «كأس العالم للكريكيت»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم للكريكيت 2019، كشفت طيران الإمارات أمس النقاب عن ملصق خاص على إحدى طائراتها العملاقة من طراز A380.

وتقام البطولة في إنجلترا وويلز خلال الفترة بين 30 مايو و14 يوليو 2019.

وواكب فيرندر سيواج نجم الكريكيت الهندي السابق الفائز بلقب كأس العالم للكريكيت في العالم 2011، وساكب محمود وتوم بايلي، لاعبا فريق لانكشاير الذي ترعاه طيران الإمارات خروج الطائرة بالملصق الجديد من حظيرة المركز الهندسي لطيران الإمارات، وذلك بمرافقة فريق مهندسي طيران الإمارات الذي عمل أفراده على تثبيت الملصق. كما تم أيضاً عرض كأس العالم للكريكيت في المركز الهندسي، وحصل العاملون في المركز على فرص لالتقاط صور مع الكأس.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «تحظى لعبة الكريكيت بشعبية واسعة من مختلف فئات الجمهور عبر العالم، ويسرنا أن نكون الناقلة الرسمية لبطولة كأس العالم للكريكيت 2019. ويأتي كشف النقاب عن إحدى طائراتنا بملصق البطولة تمهيداً لانطلاق المنافسات، وتحفيزاً لجماهير المنتخبات المشاركة».

وأضاف: «نتطلع إلى مشاركة عشاق اللعبة شغفهم وتشجيعهم، حيث تخدم طيران الإمارات تسع دول تشارك منتخباتها في البطولة».