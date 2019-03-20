«مرسى ياس» تترقب نجوم الرالي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

مهدت حلبة مرسى ياس الأرضية لاستضافة نخبة سائقي السيارات والدراجات النارية القادمين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في النسخة الـ 29 من رالي أبوظبي الصحراوي المدعوم من نيسان، المقرر له من 30 مارس الجاري وحتى 4 أبريل المقبل. وقال محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: استخدام حلبة مرسى ياس كمقر رئيسي للرالي يشكل إضافة كبيرة . وبدوره، قال طارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: رالي أبوظبي يضفي قوة وعمقاً كبيرين لأجندة رياضات المحركات في الدولة.