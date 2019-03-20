محترف العين يقود روسيا للقب العالم للشطرنج

هنأ الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للثقافة والشطرنج، أندريه فيلاتوف رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج بعد فوز منتخب بلده، الذي قاده سيرجي كارياكين المحترف السابق في صفوف نادي العين للثقافة والشطرنج، ببطولة العالم للشطرنج للفرق أبطال القارات وأوائل الأولمبياد (بطولة العشرة الكبار )، التي اختتمت في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان بمشاركة أقوى 10 منتخبات على مستوى العالم، منها 4 منتخبات من قارة آسيا هي الصين والهند وكازاخستان وإيران، بينما فازت الصين ببطولة فرق السيدات.

كما هنأ رئيس الاتحاد الصيني للشطرنج بعد فوز منتخب سيدات الصين ببطولة فرق السيدات.



وقدم هشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج التهنئة للبطل الروسي كارياكين خلال اتصال هاتفي معه عقب التتويج، وهنأ أيضاً الاتحاد الصيني للشطرنج بعد الفوز ببطولة السيدات. وتجدر الإشارة إلى أن هشام الطاهر كان رئيساً لفريق نادي العين للثقافة والشطرنج الفائز ببطولة الأندية الآسيوية الأبطال عام 2008 عندما كان كارياكين لاعباً محترفاً في صفوف فريق العين في أول تجربة احترافية له خارج روسيا.

حصدت روسيا المركز الأول والميداليات الذهبية في بطولة العالم لفرق الرجال برصيد 16 نقطة بينما حلت إنجلترا في المركز الثاني برصيد 13 نقطة وجاءت الصين بطلة أولمبياد جورجيا 2018 في المركز الثالث برصيد 12 نقطة وجاءت الهند في المركز الرابع برصيد 11 نقطة .العين - البيان الرياضي