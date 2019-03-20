حيرة في المريخ بعد اختفاء الصاوي

المصدر: Ⅶ الخرطوم -‏ حسن فارو

تفاجأ جمهور نادي المريخ السوداني باختفاء لاعب الفريق السماني الصاوي، الذي فشلت إدارة النادي في التواصل معه بعد أن أغلق هاتفه المحمول.

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب أنه تعمد الاختفاء بعد أن أخلت إدارة نادي المريخ بالاتفاق بينهما، حيث التزمت تسوية مستحقاته المالية طرف ناديه السابق الاتحاد الليبي، وهو الذي جعل الصاوي يوافق على العودة إلى المريخ إلا أن تلك التسوية لم تكتمل حتى الآن.إلا أن اللاعب فوجئ بعد عودته بتجاهل الإدارة الإيفاء بالتزامها السابق تسليمه المبلغ المتبقي له من النادي الليبي، ليفجر هذا التجاهل غضب اللاعب ، مفضلاً إغلاق هاتفه والاختفاء عن الأنظار.



