تأجيل ثالث جولات صيد الأسماك

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قرر نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، تأجيل الجولة الثالثة من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد أسماك (الكنعد والسكل)، والتي كان مقرراً لها غداً، على أن تقام يوم السبت المقبل، بناءً على طلب المتسابقين والمشاركين، وحفاظاً على سلامتهم لتقلب الأحوال الجوية هذه الأيام، وأكد هزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار وراعي الحدث، أن خيار التأجيل كان الأنسب في هذه الفترة خاصة مع اضطراب حالة البحر ، ومن أجل منافسة أفضل وأجواء مثالية، في المنافسة والتحدي، ومن أجل محاولة الوصول للأوزان الأعلى في البحر، وأن يكون للتحدي إثارة أكبر وأجمل بين كافة المشاركين في فئتي المنافسة.