الإسباني كرامونا يتوج ببطولة تي آر دي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انتزع السائق الإسباني كيبا كرامونا لقب بطولة تي آر دي 86 في موسمها الخامس بعد يوم حافل بالسباقات ومنافسات بطولات السيارات التي استضافها مسار السباق في حلبة مرسى ياس.

وحلت السائقة السعودية الشابة ريما الجفالي، التي تعد أول سائقة تشارك في منافسات البطولة في المرتبة الخامسة في جولة عطلة الأسبوع، واحتلت المركز الرابع في الترتيب العام ، مؤكدةً أداءها القوي والثابت على مدار جولات البطولة.

وجذبت مشاركتها الأولى في البطولة اهتمامًا عالميًا من هواة السباقات، وكانت ريما قد كشفت أنها ستنضم إلى فريق دوبل آر رايسينغ لتشارك في منافسات بطولة المملكة المتحدة للفورمولا4 .