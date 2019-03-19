هدف ميسي ينتزع تحية المنافسين

المصدر: Ⅶ مدريد - وكالات

تلقى ليونيل ميسي تحية من مشجعي الفريق المنافس أول من أمس بعد هدفه الثالث في اللقاء الذي فاز به برشلونة 4-1 خارج ملعبه على ريال بيتيس ليتقدم الفريق الكاتالوني بعشر نقاط على أتلتيكو أقرب ملاحقيه في صدارة الدوري الإسباني مع تبقي عشر مباريات على النهاية.

منح ميسي فريقه بداية مثالية بعد أن هز الشباك من ركلة حرة في الدقيقة 18. وزاد اللاعب الأرجنتيني من سهولة مهمة برشلونة بهدف آخر في نهاية الشوط الأول، وفي الدقيقة 85 أكمل ميسي ثلاثيته بتسديدة مذهلة من اللمسة الأولى دخلت المرمى من فوق الحارس وردت جماهير بيتيس بالهتاف باسم اللاعب الأرجنتيني والانحناء له.

وتطرق كيكي ستين المدير الفني لنادي ريال بيتيس خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة إلى الحديث عن التصفيق الحار لجماهير فريقه لميسي، مؤكداً أنه شخص محظوظ لرؤية النجم الأرجنتيني في هذه الحقبة التي تشهد تألقه بشكل مذهل.

واختتم قائلاً: كنت محظوظاً بوجودي في حقبة هذا اللاعب الذي يقدم مستوى مذهلاً، إنه رائع، إنه لاعب كبير وقادر وحده على حسم جميع المباريات. وقال ميسي، نشكر بشدة الاستقبال الرائع من الجماهير بمجرد ظهورنا على أرض الملعب. كان من المهم أن نحصد النقاط الثلاث. كانت الفرصة سانحة بقوة أمامنا لتوسيع الفارق في ظل خسارة أتلتيكو، ونجحنا بالفعل في استغلالها.