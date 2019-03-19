«يويفا» يرضخ لضغوط الأندية الكبرى

المصدر: عواصم - وكالات

قالت تقارير إعلامية إن أندية أوروبية كبرى منها برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ، تعتزم عقد «لقاء سري» مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لمناقشة تغييرات محتملة في دوري الأبطال . وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن تلك الأندية ستجتمع مع «يويفا» لإجراء أول محادثات رسمية بشأن إجراء تغييرات جذرية على «التشامبيزليغ».

وبحسب تسريبات نقلتها صحيفة «ميرور» فإن «يويفا» رضخ أخيرا وقبل بعقد اجتماع رابطة الأندية الأوروبية، التي كانت قد دعت إليه منذ فترة طويلة.ويبدو أن مقترح بطولة «الدوري السوبر» الذي جرى اقتراحه ليكون حكرا فقط على الأندية الأوروبية الكبرى ذات الشعبية الهائلة في العالم، جعل «يويفا» يقبل بعقد ذلك الاجتماع، وذلك خوفا على مصير البطولة الأغلى لديه وهي «دوري الأبطال».