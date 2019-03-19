شجار عنيف بين ثنائي ميلان في الديربي

المصدر: ميلان - وكالات

شهدت مباراة «ديربي» مدينة ميلانو، التي جمعت أول من أمس، بين أي سي ميلان، وغريمه التقليدي إنتر ميلان، شجاراً عنيفاً بين ثنائي «الروسونيري»، الإيفواري فرانك كيسي، والأرجنتيني لوكاس بيليا. وشارك كيسي في المباراة منذ بدايتها، قبل أن يقرر غاتوزو مدرب ميلان استبداله .

وبدا كيسي غاضباً بعد تغييره، وكاد يتشاجر مع بيليا في مقاعد البدلاء. وكشفت مصادر أن كيسي كان غاضباً بسبب استبداله، ليطلب بيليا من اللاعب أن يكون مهذباً، ويحترم الفريق وقرارات المدرب، لكن ردة فعل اللاعب الإيفواري كانت غاضبة جداً، ليدخل الثنائي في ملاسنات حادة، كادت تتحول إلى اشتباك بالأيدي، لولا تدخل بعض اللاعبين . وبعد نهاية المباراة بهزيمة الميلان (2-3)، توعد غاتوزو كلاً من كيسي وبيليا، رغم اعتذارهما، بعقوبات قاسية.