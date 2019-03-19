مدرب الهلال السوداني ينتقد صاحب أجمل هدف

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

أثار انتقاد المدرب التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق الهلال السوداني، لأداء مهاجم الفريق الكنغولي إدريسا أمبومبو، التساؤلات، ونجح أمبومبو في قيادة الهلال لإحراز نتيجة عريضة على منافسه فريق ناكانا الزامبي برباعية مقابل هدف للفريق الزامبي ضمن دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية وتصدره للمجموعة بهذه النتيجة والتأهل لربع النهائي برفقة ناكانا، ورغم إحراز المهاجم الكنغولي أروع أهداف البطولة بمقصية من حدود منطقة الجزاء، وصناعته للهدفين الثاني والثالث لزميله وليد الشعلة، فإن ذلك لم يمنع الكوكي من وصف أداء أمبومبو بالمتباين في المباراة، ذاكراً في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «أمبومبو أحرز هدفاً جميلاً إلا أن أداءه كان متبايناً خلال المباراة».

وأوضح مدرب الهلال: «كنت أتمنى أداء أكبر من أمبومبو، لأن اللاعب المحترف الأجنبي دائماً ما يرجى منه أكثر من عطاء اللاعب العادي أو المحلي». واستدرك: «لكن أمومبو بشكل عام كان جيداً رغم ذلك».