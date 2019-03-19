عدّاء كفيف يصنع الحدث في ماراثون نيويورك

المصدر: نيويورك - وكالات

دخل عداء كفيف هو وفريقه من كلاب الإرشاد التاريخ من خلال إكمال سباق نصف الماراثون في مدينة نيويورك لهذا العام دون أي مساعدة بشرية.

وذكر موقع (جيدينج آيز فور ذا بلايند)، وهي مؤسسة خيرية تدرب الكلاب لمساعدة المصابين بإعاقات بصرية، أن العداء توماس بانيك (48 عاماً) ركض برفقة كلابه الثلاثة من فصيلة اللابرادور ريتريفر وهم وافلز وويستلي وجاس.

ووفقاً للمؤسسة ولموقع نادي (نيويورك رانرز) أصبح بانيك أول عداء كفيف يكمل السباق بمساعدة كلاب بدلاً من أن يساعده عداؤون آخرون. وأضاف النادي أن بانيك أنهى السباق الذي يمتد لما يفوق 21 كيلومتراً فيما يقل قليلاً عن ساعتين ونصف الساعة.

وشارك نحو 20 ألف عداء في السباق الذي أقيم أول من أمس. وتبادل الكلاب الثلاثة مساعدة بانيك، إذ ركض كل منهم ما بين نحو خمسة وثمانية كيلومترات معه وكانت سرعة العداء الكفيف نحو تسعة كيلومترات في الساعة. وفقد بانيك بصره عندما كان في أوائل العشرينيات من عمره. وشارك من قبل في نحو 20 سباقاً، ولكن بمساعدة مرشدين من زملائه.