بداية تحضيرات «بطولة المديرين التنفيذيين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعقد مجلس دبي الرياضي في الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، في مقره بحي دبي للتصميم، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة من «بطولة مجلس دبي الرياضي لغولف المديرين التنفيذيين».

ويتحدث خلال المؤتمر الصحفي خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ورسل يومانز رئيس اللجنة المنظمة للحدث، والمدير العام لمؤسسة «سبورت تو بيزنيس» المسؤولة عن الترتيبات التنظيمية.

وتعد بطولة مجلس دبي الرياضي لغولف المديرين التنفيذيين من أهم الأحداث الرياضية على أجندة المجلس ، حيث تساهم في دعم العلاقات الاجتماعية بين المديرين التنفيذيين من خلال جمع عدد كبير من القيادات من الشركات والمؤسسات الكبرى بالدولة ليتنافسوا في هذه البطولة المميزة.