فنان يرسم وجه رونالدو بالمكعبات

المصدر: روما - وكالات

حول الفنان الإيطالي سيمون سانتارسيرو مجموعة من 500 مكعب روبيك إلى لوحة لوجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي يوفنتوس. ويبدو أن الفنان الإيطالي من مشجعي نادي يوفنتوس، فلم تكن لوحة الدون هي الوحيدة بين أعماله، حيث سبق له تشكيل لوحة فنية باستخدام المكعبات للمدرب الإيطالي الشهير أنطونيو كونتي الذي سبق له تدريب فريق السيدة العجوز ثلاثة مواسم وحصد معه لقب الدوري الإيطالي لثلاثة مواسم متتالية.

وكان للاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا الذي يلعب في مانشستر يونايتد نصيب من لوحاته أيضاً ولعب لقميص فريق البيانكونيري بين عامي 2012 و2015.

كما شكل لوحة لوجه اللاعب السابق لليوفي المدافع الفرنسي باتريس إيفرا، واللاعب الإيطالي كلاوديو ماركيزيو لاعب اليوفي السابق وزينيت الروسي الحالي.