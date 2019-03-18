شرطة عجمان تتصدر سباق الجري

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

فاز متسابقو القيادة العامة لشرطة عجمان بالمراكز الأولى في سباق عجمان للجري 2019 بدورته الثانية الذي نظمته دائرة التنمية السياحية بعجمان في منطقة الزوراء، بمشاركة 473 متسابقاً ومتسابقة من مختلف فئات المجتمع والعديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارات الدولة.

وقال النقيب خميس ثاني فيروز مدير فرع الأنشطة الثقافية والرياضية بشرطة عجمان إن المراكز الأولى فاز بها ثلاثة متسابقين من شرطة عجمان، وأضاف أن مشاركة شرطة عجمان في السباق جاءت حرصاً على المشاركة في الفعاليات المجتمعية والترفيهية التي تنظمها الدوائر الرسمية في الإمارة، ودعماً للترابط والتعاون بين أفراد الشرطة مع موظفي الدوائر الحكومية الأخرى .