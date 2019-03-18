عبدالغفار يُشيد بنجاح منتدى المنشآت الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، بجهود اللجنة المنظمة لمنتدى الإمارات للمنشآت الرياضية الذي نظمته الهيئة فبراير الماضي تحت رعاية معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وبحضور ومشاركة عدد من أبرز القيادات الرياضية والشخصيات المتخصصة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي بالمنشآت الرياضية من داخل الدولة وخارجها.

وقال عبدالغفار إن النجاح الكبير لأعمال المنتدى الذي يعد هو الأبرز من نوعه على مستوى المنطقة في المجال الرياضي والهادف إلى تأييد فلسفة ومصطلح الابتكار والذكاء الاصطناعي وعلاقتهما بالرياضة، والمنشآت الرياضية، والتأكيد على دورهما في تحقيق الثبات الرياضي.

مشيرا إلى أن نجاح المنتدى يقف خلفه فريق شاب من الكوادر الوطنية الذي نفخر به وبما وصل إليه من درجة عالية في تنظيم وإخراج الحدث بالصورة التي لاقت إشادة وإعجاب الجميع، وحققت نجاحا باهرا ، من حيث ما شهدته جلسات المنتدى من حضور رفيع المستوى، ومتحدثين متخصصين على مستوى عالٍ.