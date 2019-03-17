استشهاد حارس منتخب نيوزيلندا عطا عليان في مجزرة المسجدين

المصدر: البيان الالكتروني

استشهد حارس المنتخب النيوزلندي لكرة الصالات، عطا عليان، في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة، وفقا لما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونعى الفيفا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الشهيد : "ببالغ الأسى علمنا اليوم أن حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات (عطا عليان) قد قضى خلال هجمات كريستشيرش الأليمة. كل تعازينا لعائلة عليان وعوائل الضحايا الذين قضوا في الهجمات".

وقالت عدة وسائل أردنية إن عليان أردني الأصل، وقد أصبح أبا مؤخرا، وأشارت إلى أنه توفي متأثرا بالجراح التي أصيب بها جراء الهجوم.