كلوب: ليفربول لا يحتاج للاعبين جدد

المصدر: لندن - وكالات

كشف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، ملامح خطته بشأن الانتقالات الصيفية المقبلة، في وقت يواصل فيه النادي المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم. وقال كلوب: «نريد التركيز على اللاعبين الحاليين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم»، مضيفاً «ليفربول لا يحتاج أن يصرف أموالاً كبيرة في الصيف».

وتابع «لا أريد الحديث في التفاصيل أكثر، لكنني أعتقد أن فريقنا الحالي لا يحتاج أن نصرف عليه أموالاً كبيرة».

وأكد المدرب الألماني أنه يفضل حالياً التركيز على المجموعة التي يمتلكها حتى تبقى متماسكة لأطول فترة ممكنة. وأشار إلى المشكلة التي كان ليفربول يعاني منها خلال السنوات الماضية، قائلاً «كان الفريق يتخلى عن اللاعبين الجيدين بعد نهاية الموسم.. هذا لن يحدث هذه السنة بالتأكيد».