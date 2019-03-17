هاميلتون ينطلق من المركز الأول بأستراليا للمرة السادسة

المصدر: ملبورن - وكالات

حسم بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس أمس انطلاقه من المركز الأول بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي للموسم السادس على التوالي. وجاء ذلك بعد أن حقق هاميلتون أمس أفضل زمن في التجارب الرسمية للسباق الذي يقام اليوم في افتتاح منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وسجل هاميلتون دقيقة واحدة و486ر20 ثانية على مضمار «ألبرت بارك» لينطلق من المركز الأول بالسباق الأسترالي للمرة الثامنة وللمرة السادسة على التوالي. وتفوق هاميلتون، المتوج بطلاً للعالم خمس مرات والذي توج بالسباق الأسترالي مرتين آخرهما في 2015، بفارق 112ر0 ثانية على زميله فالتيري بوتاس.