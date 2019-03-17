مونديال الأندية.. عمالقة أوروبا يعلنون الحرب على «فيفا»

المصدر: عواصم - وكالات

حرب مبكرة أعلنتها الأندية الأوروبية الكبرى على فكرة توسيع مونديال الأندية التي تبناها الاتحاد الدولي لكرة القدم بداية من نسخة 2021، حيث أكدت رابطة الأندية الأوروبية التي تضم الأندية الكبيرة عن رفضها البطولة.

وقال جياني إنفانتينو رئيس (فيفا) إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقاً اعتباراً من 2021. وتابع «في كرة القدم ليس المقصود شن الحروب على بعضنا الآخر. أثق أننا سنصل إلى تعاون مثمر». وكانت رابطة الأندية الأوروبية طلبت من إنفانتينو إرجاء هذا المقترح في الوقت الحالي مؤكدة أنها لن تشارك في البطولة.

وأكدت المصادر أن ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم صوتوا ضد الخطة في الوقت الذي طالب فيه كارل هاينيز رومينيغه الرئيس السابق لرابطة الأندية بدراسة الموقف ملمحا إلى موافقته على الفكرة.