تياغو سيلفا يحصل على الجنسية الفرنسية

المصدر: باريس - وكالات

كشف نجم كرة القدم البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أول من أمس أنه وزوجته وأطفاله حصلوا على الجنسية الفرنسية.

وذكر اللاعب البرازيلي الدولي، على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت: «حصلت وزوجتي بيل سيلفا وطفلاي إيساغو وياغو أمس على الجنسية الفرنسية.

إنه يوم في غاية السعادة بالنسبة لنا لأننا نعيش في باريس منذ ستة أعوام ونصف العام ونشعر هنا بأننا في وطننا».

وأضاف سيلفا: «أشكر فرنسا، البلد الذي استضافنا بشكل رائع وعشنا فيه لحظات لا تنسى بالفعل. عاشت فرنسا». وكان سيلفا انتقل إلى باريس في 2012 حيث لعب لفريق باريس سان جيرمان الذي يرتبط معه بعقد حتى 2020.