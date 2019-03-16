تعديل على موعد نهائي دوري السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أجرى اتحاد كرة السلة تعديلاً على موعد الإياب في الدور النهائي لمسابقة الدوري العام بين حامل اللقب شباب الأهلي والنصر لتقام يوم السبت 23 مارس الحالي بدلاً عن 22 منه بصالة شباب الأهلي.

فيما تقام جولة الذهاب في موعدها الاثنين المقبل بصالة نادي النصر، وفي حال تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز تم تحديد يوم الثلاثاء 26 مارس موعداً افتراضياً، وتقرر أيضا لقاء فريقي الشارقة والوصل على صالة نادي الشارقة الخميس المقبل لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتأهل طرفا النهائي النصر وشباب الأهلي بعد جولات مثيرة في الدور نصف النهائي حسمت بمواجهتين فاصلتين، تأهل من خلالهما النصر على حساب الوصل وشباب الأهلي على حساب الشارقة، ويقضى نظام البطولة التي استهلت في ديسمبر الماضي على خوض مرحلة الأدوار النهائية بنظام «بست أوف 3».