كبار أوروبا يهددون بمقاطعة مونديال الأندية

المصدر: ميامي - أ ف ب

أعلن متحدث باسم رابطة الأندية الأوروبية أمس أن الأندية الأوروبية الكبيرة لن تشارك في مونديال الأندية لكرة القدم في حال رفع عدد المشاركين إلى 24 اعتباراً من عام 2021.

ويصادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال اجتماعه في ميامي على توسيع كأس العالم للأندية لتشمل 24 فريقاً. وأوضحت الرابطة الأوروبية أن أنديتها الكبيرة «لن تشارك في كأس العالم للأندية عام 2021 وستفكر في مشاركتها في عام 2024».

وأكدت رابطة الأندية الأوروبية التي تمثل 232 نادياً أوروبياً ويرأسها الإيطالي أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي في رسالة وجهتها لرئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو «رفضها القاطع للمصادقة على توسيع كأس العالم للأندية».