«أبيض الشاطئية» إلى مونديال باراغواي

المصدر: باتايا - البيان الرياضي

حقق منتخبنا للكرة الشاطئية إنجازاً تاريخياً جديداً لرياضة الإمارات بتأهله إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية المقررة في باراغواي نوفمبر المقبل بعد فوزه أمس على شقيقه العُماني 3 - 2 في نصف نهائي كأس آسيا المقامة في مدينة باتايا التايلاندية.

سجل ثلاثية «الأبيض» هشام منتصر وعباس علي ووليد بشر في الدقائق 65 و20 و34 في حين أحرز نوح الزدجالي وسامي البلوشي هدفي عمان في الدقيقتين 19 و28.

ويواجه منتخبنا في المباراة النهائية غداً نظيره الياباني الذي ضمن التأهل للمونديال بفوزه على المنتخب الفلسطيني فيما يلعب منتخبا عمان وفلسطين على البطاقة الثالثة. وأشاد محمد المازمي مدرب منتخبنا بجهود اللاعبين ونجاحهم في تحقيق الهدف الأول بالصعود إلى المونديال وقال «نطمح للتتويج بلقب البطولة الآسيوية».