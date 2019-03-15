عنبر مدرباً للسعودية أمام الإمارات

المصدر: الرياض - أ ف ب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أول من أمس أنه قرر إسناد مهمة تدريب المنتخب الأول في مباراتيه الدوليتين الوديتين ضد الإمارات وغينيا الاستوائية، 21 و 25 الجاري إلى المدرب المواطن يوسف عنبر.

وأوضح الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي «قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إسناد مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول في المعسكر الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري لطاقم فني سعودي بقيادة يوسف عنبر (مدرباً)، ويوسف الغدير ومشبب زياد (مساعدين)، وحمد اليامي (مدرباً للحراس)».

وسبق لعنبر الإشراف على تدريب أهلي جدة في أكثر من مرة كما قاد المنتخبات العمرية للأخضر، وتحت 23 عاماً في تصفيات أولمبياد 2012.