40 متسابقاً في بطولة القوارب اللاسلكية

تنطلق اليوم الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية، على كاسر الأمواج في أبوظبي، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في البطولة إلى أكثر من 40 متسابقاً، لكي يكسر بذلك الأرقام السابقة في المشاركة عبر هذه المنافسة، وليكون أول رقم يسجل في البطولة، خاصة أن النسخة الأولى لموسم 2019، كانت قد شهدت مشاركة 25 متسابقاً، وارتفع العدد إلى 31 متسابقاً في الجولة الماضية.

من جهته، كشف سالم الرميثي مدير عام النادي، عن نجاح المسابقة، وإثبات أن تكون جزءاً أصيلاً من الموسم البحري الخاص بالنادي، وقال: الإقبال الكبير على المشاركة، والمستوى الفني الذي يتقدم جولة بعد أخرى، يثبت أن البطولة قد جاءت كي تترسخ وتثبت على الأجندة الرياضية البحرية.