الشعباني يتهم جريشة

ثأر الترجي التونسي من النادي الصفاقسي، فألحق به أول هزيمة 2 -1 أول من أمس، في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الرابعة من الدور الثاني للدوري التونسي، ورغم فوز فريقه، إلا أن مدرب الترجي التونسي، معين الشعباني، قد اتهم الحكم المصري جريشة، بأنه جاء من أجل مهمة واحدة، وأكد أن لديه نية مبيتة ضد الترجي التونسي.

وبالرغم من أن الفارق بين المتصدر الترجي وملاحقه المباشر الصفاقسي ارتفع إلى 6 نقاط، فقال المدرب المساعد للنادي الصفاقسي، محمود المصمودي، إن حظوظ فريقه لا تزال قائمة، من أجل المراهنة على اللقب.

من جهته، واصل الاتحاد المنستيري سلسلة نتائجه الإيجابية، حيث فاز على ضيفه، جاره النجم الساحلي 3-1.