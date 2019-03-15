الذيد يقدم نصائح للاعبين عن الاستخدام الآمن للهواتف المتحركة

المصدر: الذيد - البيان الرياضي

قدّم نادي الذيد، عدداً من النصائح الجوهرية للاعبين من مختلف المراحل السنية والرياضات، بشأن طرق الاستخدام الآمن لتقنيات الهواتف المتحركة، كونها أصبحت بمثابة خزنة إلكترونية متنقلة، تحتوي مئات، وربما آلاف المواد الشخصية المختلفة لكل لاعب.

جاء ذلك خلال المحاضرة الثقافية التي نظمها النادي، بعنوان الاستخدام الآمن لتقنيات الهواتف المتحركة الإلكتروني، قدمها الدكتور أسامة إدريس، المتخصص في شؤون الحاسب الآلي، وحضرها الدكتور سعيد بالليث، المحاضر والمدرب الدولي، والدكتور حمود العنزي مدير النادي، وعدد من الإداريين والكوادر الوظيفية.

وأكد الدكتور أسامة أهمية التعامل بحذر مع الهواتف المتحركة، وفهمها بشكل جيد، كونها بمثابة كمبيوترات صغيرة، تتناقلها أيدي اللاعبين، وشدد علىأهمية الحفاظ على سرية البيانات فيها.