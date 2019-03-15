سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشهد شاطئ الصفوح في دبي، بداية من العاشرة صباح اليوم، انطلاقة سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة ، الجولة الثالثة من بطولة الإمارات، بمشاركة ما يزيد على 20 قارباً تتنافس على المراكز الأولى.

وينظم الحدث ، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسموذلك للمرة الثانية بعد النجاح الكبير الذي صاحب الجولة الثانية شهر يناير الماضي.

ويحظى السباق بأهمية كبيرة بين المتسابقين ويمثل مفترق طرق في الطريق للمنافسة على لقب الموسم الحالي في ظهور أكثر من منافس، ومطاردة القارب المتصدر المشخص 3 بطل الجولتين 1 و2. ويعتبر مسار وكورس السباق ، معروفاً لدى جميع المشاركين، حيث اعتادوا عليه في المواسم الأخيرة.

وكانت اللجنة المنظمة بإشراف هزيم محمد القمزي مدير السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أنهت أمس كافة الترتيبات للانطلاقة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية والوطنية في الإمارة، ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وبي أند أو ماريناس، التي تحتضن مقر السباق للمرة الثانية هذا الموسم، في إطار التعاون المشترك في مرفأ أم سقيم 2.

وتم شرح التعليمات واللوائح الخاصة بالسباق لجميع المتسابقين في الاجتماع التنويري في مقر الحدث بمرفأ أم سقيم 2، والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بإقامة السباق، فيما أشرفت اللجنة المنظمة على سحب القرعة الخاصة بتحديد أماكن المنطلقين في السباق، كتقليد جديد يهدف لرفع مستوى المنافسة بين المشاركين. وتبدأ إجراءات المشاركة في السباق اليوم مبكراً، منذ السابعة والنصف، بالفحص الطبي المعتاد على المتسابقين المشاركين، قبل إنزال القوارب إلى عرض مياه الخليج العربي، استعداداً للتوجه إلى مكان مسار السباق، تأهباً لبدء المنافسة، بعد رفع العلم الأخضر، إيذاناً بالانطلاقة من زورق الطليعة.

وقال هزيم القمزي : إن كافة التجهيزات قد اكتملت لانطلاقة سباق دبي -الجولة الثالثة من بطولة الإمارات- اليوم الجمعة، مبيناً أن الجميع يترقب منافسة قوية على المراكز الأولى اليوم، بين كافة القوارب المشاركة، خاصة أنها تمثل محطة مهمة، ومفترق طرق في مشوار المنافسة على لقب موسم بطولة الإمارات.