عبد الله حسن يشارك في مؤتمر الاتحاد الآسيوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك عبد الله حسن مدير التدريب في اتحاد الكرة، المحاضر الآسيوي، في مؤتمر الاتحاد القاري للمديرين الفنيين ومدربي المنتخبات ، والذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتأتي تلك المشاركة، كونه عضواً في مجموعة الدراسات الفنية، والتي قامت بتحليل ودراسة الفرق المشاركة في «آسيا 2019».

وناقش المؤتمر، المقارنة الفنية بين بطولة كأس آسيا وكأس العالم 2018، واحتياجات تطوير الكرة في القارة، إضافة إلى مناقشة الأمور الفنية المتعلقة بكأس آسيا 2019، وأهم الملاحظات الفنية التي قدمها فريق العمل عن البطولة، ولأول مرة، يتم التعاون بين «فيفا» والاتحاد الآسيوي في تحليل البطولة القارية .