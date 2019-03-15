غضب جماهيري على إدارة الهلال السوداني بسبب الشطب والتسجيل

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

شهدت الساعات الأخيرة من التسجيلات التكميلية أول من أمس، تطورات مثيرة في عملية الشطب والتسجيل في نادي الهلال السوداني ، الذي فاجأ الجميع بتعديل قراره السابق، بصرف النظر عن التعاقد مع المدافع الليبي الصادق الفيتوري، وتعاقد معه في نفس خانة المدافع الأيسر الصاعد محمود أمبدة، الذي قام النادي بإنهاء عقده، رغم مشاركته في تدريب الفريق في نفس يوم إنهاء تعاقده، وقابلت جماهير الهلال القرار بغضب شديد، وهاجمت إدارة النادي بشطب لاعب جاهز، والتعاقد مع لاعب بعيد عن المشاركات، وزادت ردود الأفعال الغاضبة، بشأن قرار لم يجد تفسيراً عند الجمهور، برفض إدارة النادي قرار قائد الفريق السابق محمد أحمد بشير (بشه) الاعتزال، وإعلان شطبه ، يجانب الاستغناء عن خدمات المهاجم الشاب الصادق شلش، والذي انتقل مباشرة إلى الند التقليدي المريخ، بعقد لثلاثة مواسم.