الاتحاد الأوروبي يحقق مع نيمار

المصدر: نيون - وكالات

فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً تأديبياً بحق البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لانتقاده التحكيم، بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد في دوري الأبطال . ويمكن للعقوبة أن تتخذ شكل غرامة أو إيقاف لمباريات في الموسم المقبل.

ووصف نيمار قرار الحكم بمنح ركلة جزاء ليونايتد بعد لمسة يد على المدافع بريسنيل كيمبيمبي بـ«العار». وعلق في حسابه على «انستغرام» على تقنية «في ايه آر» لمساعدة الحكام بالفيديو «لقد وضعــوا 4 أشخـاص لا يفهمون شيئاً في كرة القدم لمــتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التلفزيون...».