«مرسى ياس» تقود ريما الجفالي للاحتراف

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تسدل حلبة مرسى ياس غداً الستار على موسم 2018-2019 الذي شهد حضور العديد من المواهب المحلية والإقليمية ، والتي أثبتت مكانتها في اكتشاف المواهب الإقليمية في القيادة وفتح الباب أمام السائقين الناشئين لدخول عالم سباقات السيارات الاحترافي.وبعد أن شهدت البطولة صعود السائقة السعودية ريما الجفالي إلى منصة التتويج في جولتها الأولى، أثبتت السائقة الشابة موهبتها في القيادة طيلة الموسم، لتحجز مقعداً لدى فريق دوبل آر رايسينغ لموسم 2019 وتشارك في بطولة المملكة المتحدة للفورمولا 4.