«هاتريك» رونالدو يرفع أسهم يوفنتوس 20 %

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات

سجلت أسعار أسهم نادي يوفنتوس ارتفاعاً بنسبة 52. 20 % في مستهل تعاملات أمس لبورصة مدينة ميلان ، بفضل تأهل الفريق الإيطالي إلى دور الثمانية لأبطال أوروبا إثر تغلبه على أتلتيكو مدريد بثلاثية لرونالدو أول من أمس .

وعرف اليوم نفسه إنجازاً تاريخياً لمانشستر سيتي الذي اكتسح ضيفه شالكه 7 - 0، ليتأهل بمجموع المباراتين 10 - 2، بعد أن كان فاز ذهاباً 3 - 2.

وارتفعت أسهم النادي الإيطالي بمقدار 1.474 يورو، لتسجل بذلك أكبر صعود لها منذ شهر يناير الماضي، كما نجحت في تعويض تراجعها بنسبة 13 بالمئة بعد مباراة الذهاب التي فاز بها أتلتيكو مدريد 2 - 0. وأكد رونالدو أن يوفنتوس تعاقد معه من أجل ليال «ساحرة» مثل الليلة التي قضاها الفريق بالفوز الثمين على أتلتيكو مدريد. وأشاد رونالدو، بالأداء الرائع لفريقه في المباراة.

من ناحيته أشاد الأسطورة مارادونا برونالدو، وقال : «هناك لاعبون يملكون لمسة سحرية، نحن في الأرجنتين فخورون بأن ميسي أرجنتينيا ، الأخر (رونالدو) يتمتع بقوة كبيرة وهو ساحر أيضا، لقد قال إنه سيحرز ثلاثة أهداف وأحرز ثلاثة أهداف».