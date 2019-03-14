علي حميد يعتزل التعليق الرياضي بعد 47 عاماً

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أعلن شيخ المعلقين علي حميد، قرار اعتزال التعليق بشكل تام بعد رحلة كفاح مع الميكروفون استمرت ما يقارب من 47 عاماً، وقال في رسالة مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه أبلغ مسؤولي قناة دبي الرياضية آخر محطاته التلفزيوني بالقرار الذي جاء عن قناعة تامة، من أجل منح الفرصة للأجيال القادمة للحصول على فرصتها، وتمثيل الإمارات خير تمثيل وحمل الراية من بعدنا، وأضاف شيخ المعلقين قائلاً: حان الوقت أن أحصل على راحة وأجلس في مقاعد المتفرجين للمتابعة بعدما أديت الأمانة على أكمل وجه.