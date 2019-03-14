المريخ السوداني يتعاقد مع (الصيني)

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

وقع المريخ الخرطوم عقداً مع اللاعب عماد عمر الشهير بالصيني لخوض تجربة احترافية جديدة لمدة ثلاثة مواسم. وكان الجهاز الفني للمريخ بقيادة يامن الزولفاني قد أوصى بالتعاقد مع الصيني بعد المستويات اللافتة، التي قدمها مع فريقه السابق الأهلي الخرطوم.

من ناحية أخرى أمن مجلس المريخ على خوض فريق الكرة معسكر خارجي قبل المباراة أمام النجم الساحلي ضمن إياب كأس زايد للأندية الأبطال المقرر لها التاسع والعشرين من الشهر الجاري.وطالب التونسي يامن الزولفاني المدير الفني للفريق بتوفير معسكر بالعاصمة الإثيوبية من أجل تجهيز الفريق على أفضل ما يكون، وينتظر أن تمتد الفترة الإعدادية بإثيوبيا في الثامن عشر من الشهر الجاري وحتى الخامس والعشرين منه.