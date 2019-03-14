مدرب النسور يركز على سوازيلاندا

المصدر: تونس - صالح قادري

أكد الفرنسي آلان جيريس المدرب الجديد لمنتخب تونس خلال مؤتمر صحفي، أنه يولي أهمية كبيرة للمباراة أمام سوازيلاندا يوم 22 الجاري لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا مصر 2019، وذلك حرصاً منه على أن ينهي «النسور» التصفيات في المركز الأول. وقال جيريس، إن خياراته للقائمة استندت إلى بعض العوامل المنطقية منها الأداء وتجانس المجموعة، وأيضاً متطلبات الفريق في المرحلة القادمة، وشدد الفني الفرنسي على أنه لا وجود لسياسة الإقصاء، مشيراً إلى أن غياب بعض اللاعبين يعود لأسباب رياضية بحتة. من ناحية أخرى واصل النادي الأفريقي مسيرته بقيادة المدرب الفرنسي فيكتور زفونا دون هزيمة، بعد التعادل السلبي مع الملعب.