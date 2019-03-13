اكتمال عقد فرق نهائيات طائرة «ند الشبا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائيات بطولة الكرة الطائرة التي تقام ضمن النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية وينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.والتحق فريق بن ثاني بقائمة الفرق المتأهلة إلى النهائيات بعد فوزه على فريق الملكي في المباراة الفاصلة والأخيرة من التصفيات، ليشارك الفرق الأربعة الأخرى فرحة التأهل إلى النهائيات وهي فرق: دبي 2021، فهود زعبيل، المفاجأة، والبركان.

وتنضم الفرق المتأهلة إلى فريق إف 3 بطل نسخة 2018 ، وكان مجلس دبي الرياضي قد قسم الفرق المشاركة في التصفيات إلى مجموعتين حسب القرعة.