إنجاز متميّز لجوجيتسو جامعة الإمارات

المصدر: العين - البيان الرياضي

حقق حسام مصطفى، الطالب بكلية الهندسة بجامعة الإمارات إنجازاً متميزاً بحصوله على المركز الأول في بطولة أفريقيا الدولية لمحترفي الجوجيتسو في دولة جنوب أفريقيا، كما حقق المركز الثالث في بطولة لندن الدولية وحصل على الميدالية البرونزية ليتقدم ترتيب اللاعب العالمي ليحتل المركز الأول عالمياً في فئة الحزام الأبيض برصيد 260 نقطة حسب آخر ترتيب أعلنه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للجوجيتسو.جدير بالذكر أن الجامعة تدعم اللاعب فنياً ومادياً ومعنوياً، وتسعى دائماً في دعم المواهب في شتى المجالات.