لو وليامز يسجل رقماً قياسياً للاعب سلة بديل

المصدر: لوس أنجليس - وكالات

أحرز لو وليامز 34 نقطة ليصبح أكثر لاعب بديل تسجيلاً للنقاط في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خلال فوز لوس أنجليس كليبرز 140-115 على بوسطن سيلتيكس أول من أمس. ويتصدر وليامز قائمة مسجلي النقاط بين البدلاء خلال هذا الموسم، لكنه اجتاز ديل كوري كأكثر لاعب بديل تسجيلاً في تاريخ المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 11154 نقطة مقابل 11148 نقطة لكوري.

وهذه المباراة الثامنة التي يسجل فيها وليامز 30 نقطة أو أكثر خلال الموسم الجاري وكل هذه المباريات منذ 28 ديسمبر.وحقق كليبرز فوزه الخامس على التوالي ويعزز سجله بتسع انتصارات في آخر 12 مباراة.