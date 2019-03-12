يوفنتوس في امتحان أتلتيكو.. و«سيتي» يستضيف شالكه

المصدر: عواصم - وكالات

يأمل يوفنتوس الإيطالي أن يؤتي الاستثمار الذي وضعه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حين تعاقد معه الصيف الماضي من ريال مدريد الإسباني مقابل قرابة 100 مليون يورو، ثماره اليوم حين يستضيف فريق «السيدة العجوز» أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهو متخلف بهدفين نظيفين.

وفي حديث له مع تلفزيون النادي عشية اللقاء المرتقب مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، أقر رونالدو بأنه «لم نكن نتوقع بأن نخسر لقاء الذهاب 0 -2، لكن أي شيء قد يحصل ونريد أن نرد بأفضل طريقة على أرضنا، أمام جمهورنا».

واعتبر البرتغالي الذي قاد ريال مدريد إلى اللقب القاري في المواسم الثلاثة الماضية أنها «أمسيات رائعة، مذهلة: أمسيات دوري أبطال أوروبا»، وأردف «الفريق واثق من خوض مباراة رائعة وأنا أيضاً. للمشجعين أقول: فكروا بإيجابية، لنؤمن. استعدوا للعودة!».

ويستقبل مانشستر سيتي على ملعبه الاتحاد ضيفه شالكه واضعاً نُصب عينه عدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها في الذهاب بعدما قلب تخلفه بعشرة لاعبين من 1-2 إلى فوز مثير 3-2، فيما بات مدرب الفريق الألماني دومينيكو تيديسكو أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ نفسه من الإقالة.

ويسعى سيتي هذا العام إلى تحقيق رباعية تاريخية، وأوّل الغيث إحرازه كأس رابطة الأندية المحترفة على حساب تشيلسي، فيما انحصر الصراع بينه وبين ليفربول في الدوري، ووصل إلى الدور ربع النهائي من كأس إنجلترا، ولكن تبقى المسابقة القارية الأم الأكثر رغبة لرجال غوارديولا.