العنبري والحوسني ودي ليما الأفضل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ما زالت سيطرة ثنائي الشارقة عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق، وعادل الحوسني حارس المرمى على جوائز الأفضل الشهرية متواصلة، فقد أسفر تصويت الجماهير عن فوز الثنائي في جوائز شهر فبراير أيضاً، فيما دخل للقائمة ولأول مرة منذ انطلاق المبادرة البرازيلي فابيو دي ليما، لاعب نادي الوصل، ليحصل بذلك على جائزة أفضل لاعب في الشهر بعد منافسة قوية بينه وبين قائد نادي بني ياس، يوسف جابر.

وحافظ حارس مرمى نادي الشارقة، عادل الحوسني، على الجائزة للشهر الثالث على التوالي، متفوقاً على خالد السناني حارس مرمى الظفرة صاحب المركز الثاني، وماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، الذي أنهى التصويت في المركز الثالث.