مشاري الظنحاني يخطف برونزية بطولة هولندا الدولية للتايكواندو

المصدر: أمستردام - وام

حصد لاعب المنتخب الوطني للناشئين ونادي الفجيرة للفنون القتالية مشاري محمد الظنحاني الميدالية البرونزية في وزن تحت 49 كيلوغراما للحزام الأسود لفئة الناشئين خلال مشاركته الحالية في بطولة هولندا الدولية للتايكواندو التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للتايكواندو.

وتقدم رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو العميد أحمد حمدان الزيودي بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو، للتوجيهات الكريمة بإشراك اللاعبين في البطولات الدولية الخارجية القوية لدعم تطلعات اللاعبين بالوصول لمنصات التتويج العالمية وللاستفادة من الخبرة المتاحة لتطوير مستوياتهم وللدعم اللامحدود من قبل سموه، والذي مهد للنقلة النوعية للنادي في جميع الجوانب التنظيمية والتنافسية.. وبارك للاعب الظنحاني وللجهازين الفني والتدريبي وزملائه على هذا الإنجاز، متمنيا لهم المزيد من النجاحات المستقبلية.

من جانبه أوضح نادر أبو شاويش المدير الفني للنادي ورئيس الوفد المشارك، أن تفوق اللاعب مشاري الظنحاني في البطولة بشكل مميز مكنه من نيل الميدالية باستحقاق عال ووسط مشاركة 22 لاعبا في وزنه، وبالرغم من حداثة تجربته إلا أنه نجح في مجاراة لاعبين أقوياء والوصول للبرونزية.