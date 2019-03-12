«عمومية اليد» تجتمع اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد اليد اجتماعها الدوري والعادي رقم 32، في الرابعة والنصف من مساء اليوم، في قاعة الأميرة بفندق جراند حياة بدبي.

وكان مجلس إدارة اتحاد كرة اليد قد وجّه الدعوة إلى 14 نادياً تمثل كامل نصاب الجمعية العمومية للاتحاد، إلى جانب رسائل للمسؤولين عن الحركة الرياضية، وخاصة الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ولجميع وسائل الإعلام بالدولة، لحضور الجلسة، وسيكون جدول الأعمال حافلاً بالمواضيع، بخلاف التصديق على المحضر السابق واعتماد التقرير الإداري للاتحاد عن عام 2018، والاطلاع على ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، واعتماد التقارير الفنية للجان الاتحاد ، واعتماد خطة الاتحاد لعام 2019، هذا إلى جانب مقترحات الأندية.